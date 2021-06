A2 Maschile, domani l’Aktis ad Anzio per Gara 1 di semifinale playoff

100 Visite

Martedì 15 Giugno l’Aktis Acquachiara sarà impegnata in Gara 1 di semifinale Playoff presso la piscina comunale di Anzio al cospetto dei padroni di casa dell’Anzio Waterpolis.

Un ruolino invidiabile in Regular Season per i ragazzi di Tofani: otto vittorie ed un pareggio; ventotto punti che hanno valso ai ragazzi del presidente Damiani il primo posto in classifica, staccando di ben sette lunghezze la Roma Vis Nova, seconda.

Proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo l’Acquachiara, capace già di compiere una piccola impresa sportiva con la qualificazione alla fase più importante torneo, dalla quale usciranno le due compagini promosse in Serie A1.

“Affrontiamo la squadra più attrezzata dei quattro gironi di A2 con giocatori dal curriculum strepitoso – analizza in fase di presentazione del match il tecnico Mauro Occhiello – Una formazione dalla rosa completa in ogni reparto, sicuramente una squadra difficile da affrontare. Grande rispetto per l’Anzio ma cercheremo di fare la nostra partita. Siamo consapevoli dell’ostacolo che ci si presenta dinanzia ma proveremo a fare la nostra parte ed a dimostrare di aver meritato questa qualificazione. Lotteremo su ogni pallone e proveremo a fare tutto ciò che sarà nelle nostre possibilità per metterli in difficoltà”.

Fischio d’inizio previsto per le ore 16:30. Dirigeranno l’incontro i signori Lo Dico e Schiavo

Il match andra in diretta streaming sulla pagina Facebook Videoplay

Credits: Stefano Mauro al tiro (Foto di Fabio Barbieri – Napoleggiamo)













