Editoria, gruppo regionale Forza Italia: “Congratulazioni a Minzolini”

NAPOLI – «Congratulazioni e auguri di buon lavoro ad Augusto Minzolini, nuovo direttore del Giornale». Così in una nota i componenti del gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Annarita Patriarca, Stefano Caldoro e Massimo Grimaldi. «Da giornalista e da senatore, Minzolini è stato sempre protagonista di battaglie condotte sotto il vessillo dei valori liberali, distinguendosi per coraggio e coerenza. Siamo certi che saprà onorare il prestigioso incarico conferitogli e continuare l’opera di chi lo ha preceduto nella guida del quotidiano fondato da Indro Montanelli».













