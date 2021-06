Vicaria: denunciati tre parcheggiatori abusivi

48 Visite

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, in piazza Guglielmo Pepe, piazza Garibaldi e corso Arnaldo Lucci hanno controllato e denunciato G.B., R.Z. e G.M., napoletani di 40, 39 e 50 anni con precedenti di polizia, perché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo; inoltre, G.B. e R.Z. sono stati denunciati anche per inosservanza agli obblighi del DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) cui sono sottoposti, mentre al 50enne è stato notificato un ordine di allontanamento.

Infine, G.M e R.Z. sono stati altresì sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché privi della mascherina.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS