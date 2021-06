503 Visite

Mugnano, una donna dà fuoco alla sua abitazione. Incendio in via Madonna delle Grazie, nei pressi di un noto ristorante e della vinicola. La donna è affetta da disturbi psichici e ha dato fuoco al suo appartamento. L’incendio si è propagato anche in altre aree della palazzina. Sul posto i vigili del fuoco e la municipale. Sgomberati anche due piani.













