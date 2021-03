Calvizzano, ucciso dalla camorra 35 anni fa. La figlia di Mario Ferrillo si appella a Mattarella

345 Visite

“Chiedo giustizia per mio padre”: è questo l’appello di Marianna, figlia di Mario Ferrillo, che all’epoca dell’uccisione del padre aveva 5 anni. L’appello è rivolto in una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Dopo un mese – scrive la donna – nello stesso luogo fu ucciso un certo Gennaro Troise, esponente malavitoso. Era lui il bersaglio e la loro somiglianza fisica portò i killer giorni prima a sbagliare persona, ma mio padre era un uomo perbene”. La somiglianza tra i due era tale che quando i carabinieri mostrarono alla moglie di Mario le foto di Gennaro, era convinta che fosse suo marito.

Il caso fu archiviato un anno dopo senza colpevoli e senza il riconoscimento da parte dello Stato di “vittima innocente della criminalità organizzata” per Mario. Nel 2007 la famiglia Ferrillo, appellandosi alla legge 302/90 per le vittime di mafia, ottenne il riconoscimento ma senza poter beneficiare, per avvenuta prescrizione, del risarcimento previsto. Il caso fu archiviato un anno dopo senza colpevoli e senza il riconoscimento da parte dello Stato di “vittima innocente della criminalità organizzata” per Mario. Nel 2007 la famiglia Ferrillo, appellandosi allaper le vittime di mafia, ottenne il riconoscimento ma

“L’umiliazione per mia madre – prosegue la lettera di Marianna – fu grande quando le dissero che non le spettava niente e che sarebbe stato meglio per mio padre e per noi che fosse morto ‘cadendo da un’impalcatura’ perché ‘magari così glielo pagavano’. Parole che lei ha ripetuto per anni con gli occhi pieni di lacrime”.

Nel suo discorso del 21 marzo, giornata della memoria delle vittime di mafia, Mattarella ha detto che ogni uomo ha diritto alla vita. “La stessa che al mio papà à stata tolta – conclude la lettera –. Mio padre nessuno me lo ridarà, ma per il dolore che è stato inflitto a mia madre e a tutta la famiglia chiedo giustizia”.

La storia di Mario Ferrillo è raccontata anche in un libro, “Come nuvole nere” promosso dalla Fondazione Polis ed è ricordata nel “Dizionario enciclopedico delle Mafie in Italia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS