CASTELLAMMARE DI STABIA: In corso controlli dei carabinieri in città

103 Visite

Piazze e strade presidiate in queste ore dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli.

Decine di militari stanno eseguendo posti di controllo e perquisizioni in città. Sono già 7 le persone sanzionate per violazioni alla normativa anti-contagio.

Un 45enne è stato denunciato per furto di energia elettrica: l’attività commerciale di cui è titolare era alimentata da un contatore manomesso che rilevava consumi energetici falsati

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS