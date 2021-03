Ultim’ora Mugnano: stroncato da un infarto, muore sulla circumvallazione

960 Visite

Stroncato da un infarto in auto. E’ accaduto poco fa in via Pietro Nenni, nel comune di Mugnano. Un uomo è deceduto poco fa, a stroncarlo un infarto fulminante. L’uomo ha accusato un malore in auto, ha accostato ed è uscito dall’abitacolo. Poco dopo è stramazzato al suolo ed inutili si sono rilevati i tentativi di rianimarlo. L’uomo risiede nel comune di San Giorgio a Cremano. Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale stazione e gli operatori del 118. Era presente (per puro caso) anche il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro, che ha chiesto l’intervento della municipale.













