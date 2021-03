Lavori per installazione fibra. Da via Marano-Pianura la denuncia dei residenti: “Asfaltano sulla perdita idrica”

363 Visite

Da via Marano-Pianura, altezza bar Morra, ci arrivano diverse segnalazioni dei residenti della zona. Lavori fibra. La ditta incaricata starebbe asfaltando la strada, dopo aver eseguito i lavori per l’installazione degli impianti, incurante di una perdita idrica nel sottosuolo. Perdita ben visibile. Nonostante le richieste di intervento, gli operai della ditta hanno riferito ai residenti della zona che debbono proseguire nella loro opera. I cittadini avrebbero nei giorni scorsi allertato anche vigili e altri rappresentanti del Comune. I lavori per l’installazione della fibra si stanno rivelando, in assenza di controlli veri, una croce per tanti maranesi e tante zone della città.













