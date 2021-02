285 Visite

Marano, casi Covid-19 sospetti alla scuola materna “Santa Maria ad Montes” di via De Filippo. Per ora le classi coinvolte sono in quarantena. Diversi ragazzi sono in attesa dei tamponi. Si attende, pertanto, la conferma dell’esito dei test predisposti. I numeri dei bambini, attualmente contagiati, non sono stati ancora ufficializzati.













