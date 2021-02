Arriva il via libera del Cts: ristoranti aperti la sera in zona gialla. Al governo l’ultima parola

163 Visite

Via libera alla riapertura di sera dei ristoranti in zona gialla e, solo a pranzo, anche nelle zone arancioni. E’ quanto ha stabilito il comitato tecnico scientifico, secondo quanto riportato da un servizio del Corriere della Sera. La richiesta di un parere era arrivata dal ministero dello sviluppo economico dopo degli incontri con Fipe Confcommercio e Fiapet di Confesercenti. Dopo il parere la scelta dovrà essere presa dal governo.

Un parere che è stato accolto con soddisfazione dalle organizzazioni di categoria che da settimane chiedevano di allentare le misure anti Covid. Ora ogni dovrà essere presa dal governo. “È un risultato significativo che arriva grazie ad un confronto non certo urlato, ma molto intenso e propositivo – commenta Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici esercizi al Corriere della Sera-. Dopo un anno nel quale le nostre attività sono state costrette a rimanere chiuse o a lavorare in condizioni proibitive, ai tavoli istituzionali ci siamo evidentemente fatti portavoce del grande disagio del settore, ma abbiamo anche cercato delle soluzioni realistiche e tempestive, dimostrando che era possibile tornare a lavorare in sicurezza”.













