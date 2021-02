Governo Draghi, ecco l’esito dei primi colloqui. Lega “Se appoggeremo, avremo anche ministri”. Leu dice no al Carroccio, Berlusconi non sarà al summit

222 Visite

Prime giornate di consultazioni con Mario Draghi. Ecco cosa hanno fin qui deciso i partiti.

Italia viva, dunque, sosterrà il governo incaricato dal presidente della Repubblica. “Sosterremo Draghi senza veti, indipendentemente da quale sarà la formazione e da quanti ministri tecnici e politici ci saranno”. Lo dice Matteo Renzi, leader di Iv, al termine delle consultazioni. E aggiunge: “Chi mette veti sbaglia, noi ascoltiamo l’appello di Mattarella. Aver individuato Mario Draghi come interlocutore per formare un nuovo governo ha portato immediatamente una ventata di credibilità e fiducia nel Paese. È una polizza assicurativa per i nostri figli e nipoti: nessuno può negarlo”, conclude.

Quanto a Forza Italia, invece, “il Presidente Silvio Berlusconi non potrà partecipare oggi, suo malgrado, alle consultazioni del Presidente incaricato. Lo ha comunicato lui stesso al professor Mario Draghi, in un lungo e cordiale colloquio telefonico, nel quale gli ha espresso il suo rammarico, e gli ha anticipato la posizione di Forza Italia che gli sarà illustrata nel pomeriggio dalla delegazione composta dal vicepresidente Tajani e dalle capigruppo Bernini e Gelmini”. Lo rende noto Forza Italia in una nota.

Leu. “È stato un confronto positivo ma franco. Abbiamo chiarito a Draghi che per noi il programma non è una variabile indipendente”. Così i capigruppo di Leu Fornaro e De Petris dopo le consultazioni. “Ci esprimeremo in un secondo giro sulla base del perimetro programmatico e politico delineato da Draghi. L’alleanza con Pd e M5S non può essere dispersa. I nostri temi sono incompatibili con la presenza della Lega. Difficile stare insieme a chi liscia il pelo ai No vax e vuole la flat tax”.

Lega. Salvini è chiaro: “Se appoggeremo, avremo anche rappresentanza nell’esecutivo di governo. Le cose non si fanno a metà: o dentro o fuori”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS