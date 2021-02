Danni da maltempo a Centola, frana la collina: chiusa una strada e famiglie evacuate

123 Visite

CENTOLA. Il Cilento frana. Venti persone evacuate durante la notte a Vibonati, una frana sulla provinciale Palinuro- Centola e una frana sulla provinciale Caprioli-Pisciotta. Tutto in una notte. Dopo circa una settimana di piogge intense il terreno ha cominciato a cedere in diversi Comuni del basso Cilento. La situazione più grave a Vibonati, in via Roma, dove durante la notte, a causa di un movimento franoso, è stato necessario lo sgombero di alcune abitazioni, per un totale di circa 20 persone evacuate. Alcune famiglie hanno già fatto rientro, altre purtroppo saranno costrette ad alloggiare a casa di amici e familiari. La frana potrebbe aver arrecato danni strutturali almeno a due abitazioni. Spaventosa anche la frana che durante la notte ha bloccato la strada provinciale 447 tra Centola-Palinuro. L’arteria è stata riaperta al traffico solo nella tarda mattinata grazie al lavoro di decine di volontari della protezione civile. A coordinare il primo intervento è stato il sindaco Carmelo Stanziola in stretto contatto con la Centrale operativa regionale della Protezione Civile. Massi e detriti anche sulla provinciale tra Caprioli e Pisciotta. “Sono molto preoccupato – ha dichiarato il sindaco di Pisciotta Ettore Liguori – siamo uno dei comuni più colpiti dal dissesto idrogeologico e adesso rischiamo l’isolamento”.













