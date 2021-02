Crisi di governo, parte il tavolo tecnico per scrivere il contratto. I leader non saranno presenti

154 Visite

Un maxi-tavolo tecnico di maggioranza per scrivere il contratto di governo. L’ha convocato il presidente della Camera Fico per questa mattina a Montecitorio con i gruppi protagonisti del primo giro di consultazioni. Non ci saranno i leader, i partiti indicheranno almeno due rappresentanti ciascuno. “Dagli incontri con le forze politiche della maggioranza è emersa la disponibilità a procedere a un confronto comune per raggiungere una sintesi”, ha detto Fico dopo il secondo giorno di colloqui. Entro martedì tornerà al Quirinale per riferire l’esito del suo mandato esplorativo al presidente della Repubblica.













