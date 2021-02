Revenge porn, l’ultimo caso a Napoli: protagonisti due giovani studenti

673 Visite

L’ultimo caso di revenge porn. Stavolta nel cuore di Napoli, come racconta Il Mattino. Si tratta di due studenti iscritti in un istituto cittadino, vittima e indagato sono ora al centro di un fascicolo giudiziario, condotto dal pm della Procura dei minori Ettore La Ragione. Ha solo quindici anni la vittima di questa storia. Ha una relazione di pochi mesi con un suo coetaneo, studente iscritto nella sua stessa scuola. Un fidanzatino, una breve fiamma, qualcosa di passeggero. Si lasciano. Pochi mesi dopo, l’orrore di ritrovarsi nuda in un gruppo consultato da decine di migliaia di contatti. Ad accorgersene è un conoscente comune, amico di entrambi, che avvisa la ragazzina. Le foto sono state diffuse sull’ormai temutissimo Telegram, un sistema di messaggistica rapida che consente di partecipare a gruppi interessati a foto e video hot senza alcun limite. Ora il fascicolo è nelle mani del pm La Ragione, forte anche della testimonianza resa dalla parte offesa.













