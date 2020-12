959 Visite

Un antico immobile, in pessimo stato di manutenzione e disabitato, sarebbe a rischio crollo tra via Vallesana e via Davino. Gli agenti della polizia municipale hanno transennato l’area all’altezza di piazza Garibaldi. Traffico dunque interdetto in quella zona della città. Seguono aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS