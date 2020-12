Marano, assolti due carabinieri accusati di falso ideologico

499 Visite

Sono stati assolti dall’accusa di falso ideologico due carabinieri che fino a qualche tempo fa erano in forza alla Compagnia di Marano. Le indagini iniziarono all’indomani di una verifica eseguita dai due militari all’interno di un’attività commerciale di Marano e da una successiva relazione interna, ritenuta però contraddittoria o parzialmente non veritiera in alcuni punti. I carabinieri erano difesi dall’avvocato Carlo Carandente Giarrusso. Altri militari dell’Arma, un tempo nell’organico dell’attuale compagnia, sono invece a processo o ancora sottoposti ad indagine e pertanto – per motivi di opportunità – spostati già da tempo in comparti di altre città.













