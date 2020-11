Violazione dei regolamenti e Scia non conforme, a Marano maxi multa per un’agenzia funebre. Chiusa un’altra attività

668 Visite

Il Comune di Marano, ufficio attività produttive, ha disposto la sospensione dell’attività dell’impresa funebre Matilde Vecchione, con sede legale a Marano, in largo Manara per violazione dell’articolo 8 del Dpr 285/90 e del regolamento di polizia mortuaria. Alla ditta, aperta da pochi mesi sul territorio, è stata comminata una sanzione pecuniaria di 10 mila euro.

Cessazione dell’attività, invece, per l’attività (fruttivendolo) esercitata dal signor Vincenzo D’Ausilio, ubicata in via San Rocco, per le difformità riscontrate nella Scia presentata al Comune.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS