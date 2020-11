Marano, il Comune assegna un bene confiscato senza un bando. Nuclei familiari in difficoltà preannunciano esposti e denunce

671 Visite

Il Comune di Marano, con apposito decreto sindacale, ha assegnato un alloggio confiscato alla camorra (in via provvisoria) a un nucleo familiare presente nella graduatoria regionale degli aventi diritto degli alloggi popolari. Il nucleo familiare è al numero 145 della graduatoria. Nel decreto si fa riferimento “a comprovate necessità da parte del nucleo assegnatario del bene”. Sono in molti, però, nella giornata di ieri ad aver scritto alla nostra redazione, segnalando che il tutto è stato avallato in assenza di una procedura ad evidenza pubblica che sarebbe necessaria per i beni confiscati alla camorra. “Ci sono tante famiglie in grandissime difficoltà che erano messe meglio in graduatoria ma sono state scavalcate – spiegano alcuni aventi diritto – Su quali basi è stato firmato un provvedimento del genere? Siamo pronti ad adire le vie legali e a interpellare l’Arma dei carabinieri”.













