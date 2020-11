Napoli: due parcheggiatori abusivi denunciati

284 Visite

Lunedì e giovedì mattina gli agenti del Commissariato Decumani, con il supporto di personale della società ANM, hanno effettuato servizi di controllo del territorio tesi al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia in piazza Matteotti, via Oberdan, via Sedile di Porto e via Matteo Schilizzi.

Nel corso dell’attività i poliziotti hanno sorpreso in via Sedile di Porto un 32enne napoletano con precedenti di polizia che stava svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e lo hanno bloccato e denunciato.

Inoltre, in via Schilizzi, ne hanno notato un altro, un napoletano di 49 anni, il quale, alla loro vista, ha iniziato ad inveire contro gli operatori fino a quando è stato bloccato e denunciato anche per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Infine, sono state contestate 205 violazioni del Codice della Strada ad auto in divieto di sosta e due veicoli sono stati sottoposti a sequestro per mancata copertura assicurativa.













