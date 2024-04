114 Visite

Francesco Calzona dovrebbe utilizzare il 4-2-3-1: in porta c’è Meret, con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (grande ex della gara) e Mario Rui a formare lo scudo difensivo. Il tridente in mediana sarà composto dai titolarissimi Anguissa, Lobotka e Traoré, con quest’ultimo che prenderà il posto dell’infortunato dell’ultim’ora Zielinski. In attacco, infine, giocheranno Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.













