Abusi su studenti: arrestato docente di una scuola superiore

120 Visite

A Roma è stato arrestato per abusi su alcuni studenti minorenni un professore di una scuola superiore.

Il docente risulta indiziato di violenza sessuale in seguito alle indagini dei carabinieri, scattate dopo la denuncia di un genitore di una delle vittime. È stata poi acquisita un’ulteriore denuncia da parte di un dirigente scolastico, alla quale sono seguite successive segnalazioni di allievi. I militari del Nucleo investigativo, su delega della Procura, hanno quindi eseguito un’ordinanza emessa dal gip, che ha disposto per il prof i domiciliari per violenza sessuale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews