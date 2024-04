LA TERRA TREMA ANCHE NEL VESUVIANO: SCOSSA ALLE 5,55

540 Visite

Trema anche la zona vesuviana. Alle 5.55, 1.9 della scala Richter. L’evento sismico si è sviluppato a 400 metri di profondità ed è stato avvertito chiaramente dalla cittadinanza. Per gli esperti si tratta di un evento inusuale. Non ci sarebbero aumenti di attività vulcanica, eppure la preoccupazione cresce. L’epicentro è nella zona del Monte Somma. Non si segnalano danni. Ieri una forte scossa aveva generato il panico nei Campi flegrei.













