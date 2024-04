Campi flegrei, bradisismo e vie di fuga. I piani sono insufficienti e lo sanno tutti

94 Visite

Le strade sono intasate da centinaia di tir e calcinacci che cadono da palazzi privati che non vengono ristrutturati da anni. Il bradisismo continua a farsi sentire nella zona rossa, tra Bacoli e Pozzuoli, e la recrudescenza sismica spinge i sindaci flegrei a chiedere interventi urgenti.

Dalle vie di fuga di Bacoli, troppo spesso pericolosamente intasate da mezzi pesanti e trasporti eccezionali per l’alaggio e il varo di 10mila imbarcazioni con il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione che ha firmato una nuova ordinanza dopo la parziale bocciatura del Tar, fino al bradisisma-bonus con sconto in fattura chiesto con insistenza dal sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, al ministro della protezione civile Nello Musumeci per meglio garantire la resilienza sismica dell’edificato privato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews