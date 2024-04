L’ultimo sondaggio, crescono Fdi e Pd

53 Visite

A un mese e mezzo dalle Europee, Fratelli d’Italia rimane stabilmente il primo partito d’Italia continuando a conquistare preferenze fino a toccare il 27,5% dei consensi con +0,1% rispetto a una settimana fa. Lo certifica il sondaggio Dire-Tecnè effettuato tra il il 24 e il 26 aprile che assegna a Forza Italia e Noi Moderati il 10,2% (+0,1%) stabilmente sopra alla Lega che otterrebbe il 7,7% (-0,1%) dei voti.

Sul fronte delle opposizioni, Dire-Tecnè registra una crescita di 0,3 punti per il Partito democratico di Elly Schlein che lo porta al secondo posto della classifica del gradimento dei partiti con il 20% di preferenze. A distanza di quattro punti si piazza il Movimento Cinque Stelle con il 16%, in calo di 0,3 punti. Secondo il sondaggio Dire-Tecnè gli Stati Uniti d’Europa di Renzi e Bonino supererebbero la soglia di sbarramento che permette l’elezione di eurodeputati con un risicato 4,8% (-0,3). Gli elettori non premierebbero invece Verdi e Sinistra al 3,9% e Azione al 3,8%, Libertà di Cateno De Luca al 2,2% (+0,1). Chiude Pace, Terra e dignità all’1,6% (-0,1). Tutti sotto il fatidico 4% che apre le porte del Parlamento europeo.













