Giugliano, ancora un ko in trasferta: vince il Cerignola. Per i tigrotti un punto nelle ultime quattro gare

Un punto nelle ultime quattro gare e ancora una giornata no, in trasferta, per il Giugliano di Valerio Bertotto. Tigrotti sconfitti nettamente a Cerignola (3-0) per effetto delle reti siglate da D’Andrea (doppietta) e Capomaggio (su rigore). Giugliano inconsistente per lunghi tratti. Nella ripresa, Salvemini fallisce un calcio di rigore. La prossima settimana sarà ancora sfida playoff tra Cerignola e Giugliano. Si giocherà nuovamente in Puglia.













