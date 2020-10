Marano, l’avvocato Esposito segnala il tentativo di aggressione da un cane randagio. “Randagismo piaga dilagante”

1.020 Visite

Di seguito la lettere di un nostro lettore:

“È assolutamente assurdo vivere ogni giorno nel degrado più assoluto, e nell’omertà di istituzioni e interventi d’autorità preposte. Con continue segnalazioni tramite PEC e denunce, metà del mio tempo, da anni lo trascorro per reclamare i disservizi di una una periferia, abbandonata a se stessa, ossia San Rocco. I problemi sono vari: pompe idriche Clayton, malfunzionanti, che con sbalzi di corrente, non portano a regime l ‘acqua a tutti, sprechi idrici e tubazioni che saltano ovunque, furbetti di furti Enel e acqua non perseguiti, immondizia ovunque, raccolta fatta “a -ro coglio -coglio” o meglio mischiando tutto e comunque. Da ultimo, da ambientalista e animalista, mi ritrovo poveri randagi che per il predominio del territorio di via San Rocco, altezza vasche idriche dopo villa Bianchina, latrano, ringhiano di giorno e di notte, al passaggio di moto, cani domestici o semplicemente se ti avvicini alle loro aree. Stamattina l’ ennesimo tentativo di aggressione personale dagli stessi, assurdo vivere in tal modo. Continuerò a segnalare e a denunciare a fin quando non otterrò un futuro migliore per i nostri piccoli e per la nostra città. Avv. Beniamino Esposito, in primis cittadino di San Rocco.













