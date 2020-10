Covid Qualiano, de Leonardis: “Oggi cinque nuovi positivi, tra cui uno ricoverato in ospedale”

279 Visite

Il Dipartimento dell’ASL Napoli 2 Nord questa mattina mi ha comunicato 5 nuovi casi di positività al tampone Covid-19. Di questi, 4 sono asintomatici ed uno, purtroppo, è ricoverato in ospedale. Le condizioni dell’uomo di 50 anni che non ha patologia pregresse, al momento, sono sotto controllo.

Non sono stato avvisato di ulteriori guariti, anche se me ne risultano altri. Per comunicarli attendo la PEC ufficiale dell’ASL

Salgono a 35, quindi, le persone che sono attualmente positive a Qualiano.

Questa sera il presidente Conte firmerà un ulteriore decreto ancora più stringente. Domani comunicherò anche degli ulteriori provvedimenti che, come comune, metteremo in campo per evitare che i contagi aumentino.

Mi appello soprattutto ai giovani, non frequentate luoghi affollati, non assembratevi in nessun posto.

Così il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis.













