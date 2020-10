La Pro loco Mugnano organizza “Un cuor di mela”, evento benefico per i bambini

La Pro Loco Mugnano, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e

Associazione Ornitologica ISIDE, Palestra Happy Life, Fondazione Heart AID, organizza “Un Cuor di…Mela!”. Domenica 18 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 14.00 in piazza Suor Maria Pia Brando e in via Cesare Pavese troverai un GAZEBO PRO LOCO dove poter fare una piccola donazione acquistando un sacchetto di mele. Acquistando una confezione di pregiatissime mele annurche sosterrai il reparto “Epatologia Pediatrica” dell’Università di Napoli Federico II. La mela annurca è un alimento i cui effetti benefici sono largamente noti e che bene si inseriscono nella dieta mediterranea che i Pediatri sempre più raccomandano per la promozione della salute.