19enne aggredito ieri sera a Pianura, accoltellato, e ora in prognosi riservata. Il giovane potrebbe essere stato coinvolto in una rissa tra coetanei ma non è ancora chiaro il motivo per cui è stato ferito con una coltellata al petto che gli ha bucato il pericardio. Nella notte dopo che i sanitari avevano stabilizzato le sue condizioni, il 19enne è stato trasferito al Monaldi dove è ricoverato nel reparto di cardiochirurgia. Sulla vicenda indagano i carabinieri.