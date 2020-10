La voce del cittadino, Marano: “Noi, ostaggio di degrado per i topi nel condominio”

390 Visite

Di seguito la lettera di un lettore:

“Gentile Direttore, volevo dirle che a via Annunziata siamo pieni di topi. Sono anni che facciamo segnalazioni. Ci dicono di procedere alla derattizzazione, ma dopo circa un mese, siamo di nuovo punto e a capo. Si tratta di un condominio a 3 scale, ma nessuno fa nulla. Evidentemente, il problema è la casa abbandonata e zeppa di rifiuti vari, vicino al nostro condominio. Questa mattina, si è verificato il panico nelle scale, in quanto è stato avvistato un topo nelle scale che è stato poi ucciso dai residenti al quinto piano. Io non potevo aprire la porta per paura che entrasse dentro e mia madre si è sentita male. La sera, talvolta, ho paura di tornare a casa, perché mi è capitato spesso di trovarli in mezzo al palazzo. Siamo 70 famiglie in questo condominio e non c’è la facciamo più! Qualcuno ci ascolti”

Grazie,

Vincenzo













