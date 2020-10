Napoli, Borrelli e Simioli: “Montascale fuori uso alla scuola media Ugo Foscolo. Riparare subito”

122 Visite

“La famiglia di uno studente disabile motorio ci ha contattato per raccontare il forte disagio che sta vivendo legato al fatto che ogni giorno, da ormai troppo tempo, sono costretti ad accompagnare il figlio a scuola poiché il montascale non funziona e il giovane trova dinanzi a sé una barriera insormontabile. Il ragazzo, purtroppo, soffre di una disabilità psicomotoria che non gli consente di salire da solo la gradinata della scuola. I genitori, ogni giorno, arrivati all’ingresso della Scuola Media Ugo Foscolo, devono sollevare il carrozzino e portare il figlio in classe. Ci hanno anche riferito che la dirigente scolastica ha provato a risolvere il problema, ma senza successo. Queste situazioni, in un momento così delicato per il Paese tutto, non devono più ripetersi. Il diritto allo studio deve essere uguale per tutti e chi già vive delle difficoltà non può essere penalizzato in questo modo”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale di Europa Verde e del conduttore radiofonico Gianni Simioli.

“Chiediamo all’Ufficio scolastico regionale di intervenire per risolvere questa incresciosa situazione alla Ugo Foscolo – proseguono Borrelli e Simioli – Questo sia da monito per avviare controlli in tutte le scuole della regione così da garantire il buon funzionamento delle strutture e il diritto allo studio per tutti i nostri ragazzi”.













