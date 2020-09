La voce del cittadino, Marano: “La storica via Castel Belvedere lasciata nella totale trascuratezza”

32 Visite

Di seguito la lettera di una lettrice:

“Gentile Direttore, incuria e strafottenza regnano sempre sovrane nella periferia di Marano. Ancora una volta voglio segnalare la trascuratezza della storica via Castel Belvedere. Storica sia perché conduce al famoso castello federiciano e sia perché l’abbandono fa ormai parte della storia del luogo. L’immagine parla chiaro, non ha bisogno di altre parole: provate a percorrere questi marciapiedi per rendervi conto di quanto siano dimenticati da Dio e dagli uomini (del comune)”.

Grazie,

Luisa













