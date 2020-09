Elezioni, top e flop. Percentuale bulgara per Sarnataro e gli eletti a Calvizzano. A Marano Pd in calo rispetto a 5 anni fa

507 Visite

A Mugnano percentuale bulgara per Luigi Sarnataro, che sfiora (al momento) l’80 per cento delle preferenze. Pierluigi Schiattarella (Pd) è il candidato più votato con oltre mille preferenze. Sarnataro si avvia ad essere il sindaco più votato della storia della città e Schiattarella il consigliere con il maggior numero di preferenze. Romina Imperatore, piazzata al momento all’ultimo posto, potrebbe non entrare nel civico consesso.

A Calvizzano, invece, entrano in Consiglio (sostenendo Giacomo Pirozzi, nella foto) i seguenti candidati: Luciano Borrelli, Michele D’Ambra, Marialuisa Ferrigno, Anna Ferrillo, Marzia Mazzei (la più votata), Pasquale Napolano, Francesca Nastro, Mario Salatiello, Maria Trinchillo, Roberto Vellecco.

Per l’opposizione: Pisani, Bianco, Santopaolo, Felaco e Trinchillo.

A Marano il Pd è il primo partito (Regionali), ma in netto calo rispetto al 2015. Paga lo scotto del cattivo operato della giunta Visconti. Segue il Movimento 5 Stelle. La Lega è la prima forza del centrodestra.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS