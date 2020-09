Ponticelli, sequestrate nel Lotto “Zero” 3 pistole e decine di munizioni

81 Visite

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a

sequestro, in uno stabile del famigerato Lotto “Zero”, nota piazza di spaccio

del quartiere di Ponticelli, 3 pistole e 48 cartucce occultate all’interno di

un’intercapedine.

In particolare i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego, mentre

percorrevano via Cleopatra, hanno notato un gruppo di soggetti che, alla vista

delle pattuglie, si dileguava in direzioni diverse.

L’attenzione dei finanzieri si è subito concentrata su 2 soggetti che

accedevano frettolosamente all’interno del vano scala di uno stabile situato

nelle vicinanze, facendo disperdere le loro tracce.

Al termine della perlustrazione del primo piano del palazzo, le Fiamme Gialle

hanno scoperto in un’intercapedine semichiusa da una porticina di alluminio

degli involucri contenenti 3 pistole con matricola abrasa, di cui 2 già complete

di caricatore rifornito e colpo in canna, e 48 cartucce.

Sono state rinvenute, nello specifico, una pistola modello “issc m22” e

relativo caricatore rifornito con otto cartucce calibro 22; una pistola modello

“beretta 15”; una pistola con marchio “tanfoglio” e relativo caricatore rifornito

con 6 cartucce calibro 9×21; 34 cartucce sfuse calibro 22.

Sono in corso accertamenti per individuare i fuggitivi e verificare se le armi

siano state usate in fatti di sangue e/o intimidazioni.

L’operazione di servizio si inquadra nell’ambito della costante attività di

controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale della Guardia di

Finanza di Napoli nelle aree più sensibili e nei quartieri della città a maggiore

densità criminale, e riflette le recenti indicazioni del Prefetto di Napoli Marco

Valentini in merito all’esigenza di maggior controllo sul traffico di armi nel

napoletano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS