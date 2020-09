Marano, via Platone: il Comune assegna altri due appartamenti ma è giallo. Gli assegnatari hanno lo stesso numero in graduatoria. Vigili e carabinieri vogliono verificare?

351 Visite

Il sindaco Visconti, con due appositi decreti sindacali, nello specifico il numero 54 e il numero 55, ha assegnato altri due immobili ad altrettanti cittadini che figurano nella graduatoria regionale per l’assegnazione di un alloggio popolare. Si tratta delle famigerate case di via Platone, sgomberate circa un anno e mezzo fa dietro sollecitazione della Procura di Napoli. Case abusive che furono acquisite dal Comune una ventina di anni fa e mai sgomberate per un lunghissimo arco temporale.

C’è un giallo, però, un ulteriore giallo nelle ultime due assegnazioni. I due distinti decreti sindacali fanno riferimento a due persone, A.C. e V.C. Le due donne hanno ottenuto due immobili diversi, entrambe ubicati alla via Platone 10 (uno al piano terra e l’altro al terzo piano) ma entrambe figurano nella graduatoria in 63 esima posizione. Come è possibile che due assegnatarie abbiano lo stesso numero di posizione in graduatoria? E’ un mero errore materiale o c’è dell’altro sotto? Chi di dovere, vigili e carabinieri, vogliono occuparsene? O a Marano, quando ci sono vicende poco chiare (ne abbiamo segnalate centinaia nel corso degli anni) deve sempre e solo esporsi Terranostranews, che nel silenzio generale sollecita qualche verifica? Speriamo che qualcuno voglia farsi carico di questa situazione e fare i dovuti controlli.

L’iter relativo a queste assegnazioni (in relazione al totale) era già stato definito dai più poco trasparente in precedenza. Sono stati assegnati finora, infatti, una quindicina di appartamenti (e relativi box) ma non è chiaro quale ordine si stia seguendo e sia stato seguito e quanti siano coloro che hanno accettato o rifiutato. Si sa solo che diverse persone, ben piazzate in graduatoria, sostengono di non essere state nemmeno contattate dal Comune di Marano.













