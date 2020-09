La voce del cittadino, Marano: “L’interminabile attesa dell’esito di un tampone”. Bloccato in casa dopo rientro da Malta

261 Visite

Di seguito la lettera di una lettrice:

“Gentile Direttore, vorrei capire se è normale che mio marito rientrato da Malta per lavoro, dopo aver effettuato il tampone a Capodichino il giorno 28 agosto (regolarmente effettuato come stabilisce il decreto, il quale prevede la risposta dell’esito, massimo entro 72 ore), ad aggi, 4 settembre, è ancora rinchiuso in casa senza avere nessuna comunicazione in merito. Preciso che non ha nessun sintomo. Inoltre, ha urgente necessità di spostarsi per lavoro. E’ assurdo tutto questo ritardo e silenzio. Invano i tentativi di chiamare i numeri indicati dalla Regione. Come posso fare per avere informazioni in merito? Credo che le Istituzioni dovrebbero dare il buon esempio rispettando i cittadini”.

La ringrazio per lo spazio concessomi e le porgo distinti ossequi,

Tiziana













Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS