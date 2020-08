Regionali: Caldoro, “De Luca diffonde allarmismo dalla Puglia e io rilancio da Pompei”

139 Visite

“Mentre chi diffonde allarmismo trascorre le vacanze in Puglia, sono andato agli Scavi, dove grazie al nostro Grande progetto Pompei da 105 milioni di euro è possibile ammirare le Domus restaurate”. Così Stefano Caldoro, candidato presidente per il centrodestra in Campania.

“Il lavoro degli operatori turistici e dell’intero settore si è ridotto del 75%: bisogna intervenire per aiutare tutta la filiera. Sosteniamo la nostra bellissima terra: quest’estate facciamo vacanze campane” conclude Caldoro che in mattinata ha rilanciato anche l’idea “del necessario stop alle tasse”.













