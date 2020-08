“Via il veto del doppio mandato”, il 5 Stelle somiglia sempre di più a un partito tradizionale

136 Visite

Il Blog delle Stelle ha annunciato che dalle ore 12.00 di giovedì 13 agosto alle ore 12.00 di venerdì 14 agosto 2020 – mediante la piattaforma Rousseau – si voterà a livello nazionale su due quesiti: il primo relativo alla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali; l’altro riguarderà le alleanze delle liste del M5S a livello comunale con i partiti tradizionali. Vito Crimi ha spiegato che si tratta di due tappe fondamentali facenti parte del percorso di “ crescita e maturazione ” accompagnato da “ ascolto e condivisione delle realtà locali ” con l’obiettivo principale di “ adeguarsi alle esigenze provenienti dalle comunità e dai territori “. Tra le molteplici tematiche più sentite vi è sempre stata quella del numero dei mandati elettorali, con particolare riferimento a quelli svolti dai consiglieri comunali.

Il capo politico dei 5 Stelle ha messo subito le mani avanti: un eventuale cambiamento non sarà da intendersi come una deroga o passo indietro sui principi storici, “ ma il riconoscimento di una realtà di fatto, che può aiutarci a crescere, maturare e migliorarci “. Le difficoltà dei grillini a livello locale continuano, soprattutto in occasione delle elezioni Amministrative: ecco perché potrebbe arrivare una vera e propria rivoluzione qualora gli iscritti dovessero dare il via libera ad allearsi non soltanto con le liste civiche ma anche con il Partito democratico: “ In questi Comuni, in un caso il candidato sindaco potrebbe essere un candidato del Movimento 5 Stelle, mentre negli altri sarebbe un candidato civico espressione della coalizione “.













