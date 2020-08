La denuncia: “Cavallo stremato dalla fatica muore alla Reggia di Caserta”

120 Visite

Su segnalazione di cittadini presenti, alla Reggia di Caserta un cavallo muore dopo la fatica del trasporto della carrozze per i visitatori”. La denuncia è di Antonio Di Nardo, candidato nella lista di DaVVero sostenibilità ecologia ed il partito animalista. “Continueremo la nostra battaglia per la tutela degli animali, in questo caso trattati come bestie da macello, dove l’uomo calpesta ogni valore pur di incassare danaro. Non ci fermeremo davanti a nessun ostacolo e continueremo la nostra battaglia contro lo sfruttamento degli animali a solo scopi di lucro”.

“Nonostante il caldo, scrive un utente social, i cavalli continuano a salire e scendere a pieno carico, trainando carrozzelle e cittadini. Uno di loro oggi non ha più resistito e poco fa si è accasciato in terra. È morto. Ora verrà presto sostituito come si sostituisce un bus per turisti, era quello il suo utilizzo. Sul posto sono giunti Carabinieri e Polizia per le procedure di rito”.















