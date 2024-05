Fidanzati morti a Secondigliano, il papà di Vincenzo trovato senza vita nello stesso garage

È morto nello stesso garage in cui lo scorso marzo persero la vita suo figlio e la fidanzata in un tragico incidente. È stato trovato oggi privo di vita il corpo di Alfredo Nocerino, il papà di Vincenzo, che fu trovato abbracciato alla sua ragazza Vida Shahvalad, di origini iraniane, entrambi uccisi dai gas di scarico dell’auto, passati in poco tempo dal sonno alla morte.