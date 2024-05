Campi flegrei, ancora una forte scossa alle 21,46. Panico tra i cittadini

3.565 Visite

Scosse di terremoto avvertita in serata a Napoli e Pozzuoli. Alle 19:51, i sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 3.5 avvenuta a 2,8km di profondità. L’epicentro è stato individuato a Pozzuoli. Una nuova scossa, sempre forte, poco dopo, 4.4. Poi alle 21,48, sempre forte. La sequenza sismica è in atto nell’area dei Campi Flegrei da questa mattina. La terra trema, la gente ha paura e le informazioni delle istituzioni non rassicurano.













