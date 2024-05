Scuole chiuse domani anche a Marano, Calvizzano e Qualiano

In relazione allo sciame sismico in corso, non abbiamo notizie di danni a cose o persone sul nostro territorio.

In ogni caso, abbiamo attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che ha sede presso il Comando di Polizia Municipale al Corso Europa.

Il COC resta attivo tutta la notte per acquisire eventuali segnalazioni e predisporre d’intesa con la Prefettura i provvedimenti che si rendessero necessari.

I numeri del COC sono i seguenti: 081.576.95.01 oppure 081.576.95.24.

Domani mattina i tecnici comunali effettueranno controlli sulle strutture scolastiche per accertare che non ci siano danni o pericoli per i ragazzi e per il personale scolastico. Pertanto stiamo adottando un’ordinanza di chiusura delle scuole per la giornata di domani.

Sindaco Matteo Morra