Sabrina Pesce alle elezioni regionali con Italia Viva

Alle elezioni regionali della Campania con Italia Viva e a supporto di Vincenzo De Luca scende in campo Sabrina Pesce. Lei, responsabile della segreteria U.O.S.D. della Clinica Dermatologica dell’ Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e membro della segreteria Borse di Studio dello stesso ateneo. Per anni Sabrina Pesce è stata ideatrice, organizzatrice e relatrice di eventi, anche del PD. “Passione, impegno e responsabilità sono le caratteristiche che da sempre mi hanno accompagnata nel mio percorso lavorativo, sindacale, associativo e politico. La mia candidatura a consigliere regionale nasce dalla volontà di voler contribuire allo sviluppo e alla crescita della nostra regione attraverso l’ inclusione, il digitale e i giovani”, dichiara Sabrina Pesce. In passato è stata molto attiva anche in ambito sociale, infatti, era Presidente dell’ associazione culturale no profit “La Mela”, operatore politico della CISL e dell’ USR Campania e curatrice di una rubrica radiofonica chiamata Radio Flyweb. Spicca, infine, un suo libro chiamato “Con gli occhi di una donna”. “Procedere attraverso un dialogo capace di far lavorare insieme istituzioni, associazioni, cittadini e aziende per promuovere il riconoscimento reciproco e di cooperazione, attraverso l’ ascolto, la condivisione e la realizzazione”, conclude Sabrina Pesce.













