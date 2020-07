L’area Pip di Marano mai acquisita dal Comune nonostante la revoca della concessione ai Cesaro. Anche la Commissione nazionale antimafia chiede lumi al sindaco ma senza ottenere risposte

72 Visite

E’ uno dei tanti temi sviscerati dal nostro portale ed è stato ripreso, pochi giorni fa, anche dalla commissione nazionale antimafia, che ha convocato a Roma il sindaco Visconti.

Perché l’amministrazione in carica non muove un dito sull’area Pip? Perché l’ente, nonostante l’avvenuta revoca della concessione con la società dei Cesaro che realizzò i capannoni, in due anni non ha mai acquisito le strutture? Perché, nonostante un pronunciamento negativo da parte dei giudici sul ricorso presentato dal curatore giudiziario, la giunta Visconti è immobile sul punto? L’area industriale potrebbe essere utilizzata per tante cose, eppure a sindaco e assessori sembra non interessare l’argomento.

Domande a cui Visconti – secondo quanto trapela dalla Commissione – non avrebbe saputo rispondere.













Commenti

