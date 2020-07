SECONDIGLIANO: Caffè amaro per un 50enne, arrestato dai carabinieri. Era al bar nonostante i domiciliari

183 Visite

I carabinieri della stazione di Secondigliano hanno arrestato per evasione Raffaele de Falco, 50enne del posto già noto alle ffoo. I militari – nell’ambito di uno dei servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale di napoli – lo hanno notato mentre stava entrando in un bar poco lontano dalla sua abitazione.

Entrati nell’esercizio commerciale, i carabinieri hanno trovato de falco che – al banco – stava sorseggiando un caffè. L’uomo, alla vista dei militari è rimasto di stucco. Al 50enne non è restato altro che consegnarsi senza opporre alcuna resistenza.

Arrestato, de falco è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.













