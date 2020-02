Cade un altro sindaco del Pd: Leo Annunziata, segretario regionale, sfiduciato ieri

199 Visite

Leo Annunziata, segretario regionale del Pd e fedelissimo, non è più il sindaco di Poggiomarino. La sua esperienza termina con oltre un anno di anticipo: ieri sera nove consiglieri comunali su sedici in totale hanno firmato le loro dimissioni dinanzi ad un notaio. Il documento con le dimissioni è stato mandato via pec al protocollo del Comune mentre oggi – o al più tardi lunedì – sarà portato anche direttamente negli uffici del municipio. In questo modo viene sciolto l’intero consiglio comunale e si apre la strada all’arrivo del commissario prefettizio.













