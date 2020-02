Gattuso è già con la testa al Barcellona: “Sto già skippando”

131 Visite

Il tecnico azzurro, sulla differenza tra il primo e il secondo tempo, se la ride: “Prossima domanda…”. Sulla squadra di Lopez: “Qui non si fanno passeggiate di salute, è sempre difficile. Sul gol ci hanno mangiato in testa, serve mettere l’elmetto. Facciamo 40 punti e poi vediamo: spesso ho avuto paura, la squadra sembrava aver perso la fiducia. Da tanto sono nel mondo del calcio, non è mai facile riaccendere la luce…”.

Gli obiettivi stagionali? Così Rino: “Sono sincero: mancano 13 partite alla fine, per l’Europa serviranno 27-28 punti. E sarebbe un ottimo risultato. Il Barcellona? Grande squadra, già sto skippando: la prepareremo e faremo la nostra partita”.













