Rapina armata all’Hotel Excelsior, arrestato 33enne latitante: era evaso dai domiciliari

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Su delega del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli si comunica che i militari della Stazione Carabinieri di Napoli Rione Traiano hanno dato esecuzione ad una ordinanza in materia cautelare di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Napoli – II Sez. Penale nei confronti di un soggetto trentatreenne napoletano, ritenuto responsabile di rapina aggravata in concorso.

L’uomo, che nel mese di agosto 2025 si sarebbe reso responsabile unitamente ad un complice di una efferata rapina a mano armata perpetrata all’interno dell’hotel “Excelsior” di Napoli allorquando sotto la minaccia di una pistola e dopo aver esploso un colpo d’arma da fuoco aveva sottratto un orologio di pregio ad un ospite della struttura ricettiva, era stato ristretto in regime di arresti domiciliari presso una cooperativa sociale in provincia di Torino. Evaso dalla struttura il 30 marzo 2026, aveva fatto perdere le proprie tracce tanto che la Corte d’Appello di Napoli lo aveva dichiarato, con apposito decreto, “latitante” poiché si era arbitrariamente allontanato dal domicilio coatto.

Rintracciato dai Carabinieri presso l’abitazione della madre, ove si era rifugiato nelle prime ore del mattino di domenica 10 maggio, è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La posizione dell’arrestato, che al momento è stato condannato in primo grado, è tuttora sub iudice. Resta ferma la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.













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