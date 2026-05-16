Maltempo, è allerta gialla fino alle 20 di oggi in Campania

Condividi

Visite: 18

16 Visite

La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalla mezzanotte fino alle 20 di oggi, sabato 16 maggio, su tutto il territorio.

Si prevedono locali rovesci e temporali, anche intensi a scala locale. Venti forti occidentali con possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione.

Saranno possibili anche grandine e fulmini nel corso delle precipitazioni che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. L’avviso emanato dal Centro Funzionale, spiega la Protezione Civile, “evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti