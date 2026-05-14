Marano, nasce la sede territoriale di U.N.I.CA.: “Legalità e sostegno ai cittadini”

A Marano nasce la sede territoriale dell’associazione U.N.I.CA. – Unione Nazionale Italiana della Cultura Antimafia, realizzata di concerto con lo Sportello dei Diritti del Cittadino presso la sede di via Ticino 23T/19 bis.

Responsabile territoriale per Marano sarà l’avvocato Beniamino Esposito, già presidente dello Sportello dei Diritti del Cittadino. L’iniziativa potrà contare anche sul supporto e sulla collaborazione dell’ambasciatore dell’associazione, il dottor Catello Maresca.

L’associazione lancia un appello alla collettività maranese con obiettivi chiari: recuperare la presenza e l’autorevolezza dello Stato sul territorio, aiutare i giovani a sviluppare una maggiore cultura della legalità e del rispetto delle regole, salvaguardare le aree più a rischio e sostenere gli imprenditori in difficoltà nel percorso della denuncia contro criminalità e soprusi.

«Noi ci siamo e ci saremo per i cittadini e con i maranesi», afferma l’avvocato Esposito, annunciando l’avvio delle attività associative sul territorio.

Per informazioni e contatti è disponibile il numero 3387222292.